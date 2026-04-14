Bisceglie | segreti di famiglia e memorie di guerra con Cognetti e Desiati

Martedì 14 aprile alle 19:00, le Vecchie Segherie Mastrototaro a Bisceglie ospiteranno un incontro letterario dedicato a autori come Cognetti e Desiati. L'evento si concentrerà su temi legati a segreti di famiglia e ricordi legati alla guerra. La serata prevede la partecipazione di scrittori e il confronto con il pubblico su argomenti che attraversano le pagine dei loro libri.

Martedì 14 aprile, alle ore 19:00, la città di Bisceglie ospiterà un incontro letterario presso le Vecchie Segherie Mastrototaro. L’evento vedrà la partecipazione di Cinzia Cognetti, autrice del primo romanzo intitolato Note a margine del mio dolore, pubblicato dalla casa editrice Harper Collins, con la conduzione di Mario Desiati, scrittore già vincitore del Premio Strega 2022 con l’opera Spatriati pubblicata da Einaudi. Il ritorno alle radici e il peso della memoria familiare. La trama dell’opera presentata esplora il percorso di Eva, una giovane professionista che esercita la pratica forense a Roma. La sua vita viene sconvolta dalla necessità di rientrare a Bari, una decisione dettata dalla vendita della dimora di famiglia operata dal padre in seguito al decesso di Ambra, la madre della protagonista.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bisceglie: segreti di famiglia e memorie di guerra con Cognetti e Desiati Il “Palizzi Mattei” di Vasto sul podio del Mediashow 2026 con Cristian Desiati e altri studentiA Melfi, dove ogni anno dal 1999 si celebra l’incontro tra tecnologia e immaginazione, studenti e docenti provenienti da tutta Italia e dall’estero... “Russia invia migranti in Europa con i tunnel segreti”, la guerra ibrida di Putin(Adnkronos) – La Russia sta inviando migranti attraverso tunnel sotterranei dalla Bielorussia verso l'Europa come parte della sua guerra ibrida... Una ragazza di 12 anni è morta a Bisceglie, nel nord Barese, dopo essere stata colpita per strada da un albero caduto a causa del forte vento. Soccorsa dal personale del 118, la vittima è arrivata all’ospedale di Bisceglie già senza vita ed è morta per politrau - facebook.com facebook Tragedia a #Bisceglie, in #Puglia. #Albero cade per il forte vento: #muore #schiacciata una ragazzina di #12anni x.com