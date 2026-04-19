Modric rompe gli indugi decisione presa | lo ha saputo anche il Milan

Luka Modric ha ufficialmente deciso il suo futuro, sorprendendo anche il Milan. Dopo settimane di incertezza, il centrocampista croato ha comunicato la sua scelta, rendendo nota la decisione che coinvolge direttamente anche il club rossonero. La notizia si diffonde rapidamente, e la sua decisione modifica gli equilibri delle trattative in corso. I tifosi e gli addetti ai lavori seguono con attenzione gli sviluppi di questa situazione.

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