Milan Como Allegri rompe gli indugi | rivoluzione in mediana e un solo ballottaggio ancora aperto in attacco
Massimiliano Allegri ha deciso di cambiare drasticamente la formazione del Milan contro il Como, a causa delle recenti prestazioni deludenti. Durante gli allenamenti, il tecnico ha testato nuovi schemi a centrocampo e ha scelto di inserire due nuovi giocatori, puntando a rafforzare la mediana. Solo un confronto tra due attaccanti resta ancora aperto, mentre il resto della formazione appare ormai definito.
Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui. Sull’addio alla Juve.» Psg, rivelazioni dalla Francia sul futuro di Marquinhos! Ha risposto così alle sirene dall’Arabia Saudita ma.Cosa può succedere Infortunio Gila, tegola per la Lazio: il difensore costretto a saltare la sfida contro il Cagliari. Le ultime Inter, Chivu ha spazzato via ogni scetticismo! I numeri non mentono, il bilancio è impressionante Como, parla Fabregas: «Giocare bene non vuol dire sempre vincere. Chi pensa che il Como sia preparato per vincere lo Scudetto sbaglia» Chelsea, il Mondiale per Club presenta il conto: infortuni, cali di forma e stanchezza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Milan, rivoluzione in attacco: Gimenez via, in arrivo lui. Milan-Como, cosa manca? Allegri…
Milan, Allegri cerca il terzo titolare a centrocampo: ballottaggio aperto alla destra di ModricMassimiliano Allegri sta decidendo chi sarà il prossimo a completare il centrocampo del Milan.
UN TIFOSO DEL MILAN CHIEDE A MAX ALLEGRI DI TOGLIERE FOFANA DAI TITOLARI DEL MILAN• #PiccoliFenomeni
Argomenti discussi: Pagelle di Pisa-Milan 1-2: Modric è eterno e porta i 3 punti. Rabiot e Fullkrug tradiscono Allegri; Verso Milan-Como, tre giocatori del Como diffidati: la situazione; Pisa-Milan, le pagelle di CM: Fofana e Tomori fanno arrabbiare Allegri, la magia di Modric manda in estasi il Diavolo; Risultati Serie A 2025/26 LIVE: tutti gli aggiornamenti e il percorso della Juve.
Milan-Como, Allegri: Saelemaekers disponibile, Leao e Pulisic preziosi per fine stagioneA caccia della terza vittoria di fila, il Milan vuole blindare un posto nella prossima Champions League. Al 2° posto in classifica a -8 dall'Inter capolista, i rossoneri recuperano mercoledì alle ... sport.sky.it
Pronostico Milan-Como: c’è una crepa nel muro di AllegriMilan-Como è un recupero di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it
Max Allegri alla vigilia di Milan-Como ha dovuto rispondere alle ovvie domande sulle recenti e infuocate polemiche che stanno coinvolgendo il calcio italiano. Le parole del tecnico: https://fanpa.ge/6Q0mj facebook
Milan-Como, Rabiot squalificato: come rendono i rossoneri senza il francese titolare #SkySport #SkySerieA x.com