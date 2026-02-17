Milan Como Allegri rompe gli indugi | rivoluzione in mediana e un solo ballottaggio ancora aperto in attacco

Massimiliano Allegri ha deciso di cambiare drasticamente la formazione del Milan contro il Como, a causa delle recenti prestazioni deludenti. Durante gli allenamenti, il tecnico ha testato nuovi schemi a centrocampo e ha scelto di inserire due nuovi giocatori, puntando a rafforzare la mediana. Solo un confronto tra due attaccanti resta ancora aperto, mentre il resto della formazione appare ormai definito.

Milan, Allegri cerca il terzo titolare a centrocampo: ballottaggio aperto alla destra di ModricMassimiliano Allegri sta decidendo chi sarà il prossimo a completare il centrocampo del Milan.

