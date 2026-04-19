Modena femminile pareggio per 2 a 2 con l' Imolese
Nel penultimo incontro ufficiale della stagione, la squadra femminile di Modena ha pareggiato 2 a 2 contro l'Imolese. La partita si è conclusa con un risultato che non permette alle gialle di raggiungere la terza posizione in classifica. La sfida si è svolta senza variazioni di risultato tra i due team, lasciando invariato il punteggio finale.
Penultimo impegno ufficiale per le gialle in questa stagione: il pareggio odierno con l'Imolese non consente al momento di conquistare la terza piazza in Campionato. Primo tempo tutto di marca modenese, già al primo giro di lancette le gialle creano un pericolo peer la porta imolese, Manfredi.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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