Modena femminile pareggio per 2 a 2 con l' Imolese

Nel penultimo incontro ufficiale della stagione, la squadra femminile di Modena ha pareggiato 2 a 2 contro l'Imolese. La partita si è conclusa con un risultato che non permette alle gialle di raggiungere la terza posizione in classifica. La sfida si è svolta senza variazioni di risultato tra i due team, lasciando invariato il punteggio finale.