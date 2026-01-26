Calcio serie D ma i rossoblù non segnano più Imolese un piccolo raggio di sole per sperare Dopo sei sconfitte di fila arriva un pareggio
Dopo sei sconfitte consecutive, l’Imolese ottiene un pareggio contro il Pro Palazzolo, offrendo un piccolo segnale di speranza nel campionato di Serie D. La partita, giocata senza reti, evidenzia la volontà della squadra di migliorare la propria performance e di ritrovare fiducia in vista delle prossime sfide. Un risultato che può rappresentare un punto di partenza per il percorso di risalita dei rossoblù.
PRO PALAZZOLO 0 IMOLESE 0 PRO PALAZZOLO: Piombino; Cerri, Di Masi (22’ st Uberti), Allievi, Mattioli, Ghidini (22’ st Mafezzoni), Cristini (37’ st Rizza), Verzeletti, Ragazzoni (34’ st Pigoli), Capone, Minessi. A disp. Sala, Ragnoli, Bettinzoli, Ferretti, Capoferri. All. Bono. IMOLESE: Salgado; Dall’Osso, Ricci, Elefante; Barnabà, Pampaloni (37’ st Bellucci), Dragoi (46’ st De Chiara), Agbugui; Manes, Mattiolo (44’ st Tandara), Rizzi. A disp. Cipi, Macario, Benincasa, Ayari, Benini, Capozzi. All. Protti. Arbitro: Kurti di Mestre. Note: ammoniti Ghidini, Cerri, Ricci, Dall’Osso, Agbugui, Salgado. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Calcio serie D, i rossoblù di Potepan sono troppo altalenanti. Imolese, tabù Galli. Servono punti in casa
Futsal A2, i rossoblù osserveranno adesso il turno di riposo. L’Imolese perde a Prato con un punteggio tennistico. Il gol finale di Cioccia è solo un piccolo sorrisoNella partita di Futsal A2, l’Imolese ha subito una pesante sconfitta a Prato, con un punteggio di 6-1.
