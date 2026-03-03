LIVE Italia-Svezia 0-1 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | minuti finali con le azzurre che cercano il pareggio

Nel finale della partita tra Italia e Svezia, valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027, le italiane hanno cercato il pareggio con un'occasione di Dragoni, che ha colpito di testa ma è stato fermato da Andersson sulla linea. La partita si sta concludendo con il risultato di 0-1 in favore delle svedesi.

89' – OCCASIONE ITALIA! Colpo di testa di Dragoni ma Andeon salva sulla linea. 87' – Calcio di punizione per l'Italia che metterà la palla in mezzo, siamo negli ultimi minuti di gioco. 85' – Ammonita Zigiotti per fallo tattico su Girelli, con la stessa azzurra che spintona l'avversaria per battere velocemente la punizione e viene ammonita anche lei. 84' – Esce Giugliano per Dragoni, mentre Bonansea lascia spazio a Girelli! 81' – Cross dell'attaccante della Juventus che però praticamente passa la palla a Falk. 79' – Bonansea viene ammonita per un fallo che ha la sensazione di essere più un calcio di frustrazione che altro. 74' – Cambio per l'Italia con Severini che termina la sua partita al posto di Greggi che invece la inizia. LIVE Italia-Svezia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: inizia il secondo tempo, le azzurre vogliono il pareggio60' – PALO DELL'ITALIA! Falk sbaglia l'uscita e Cambiaghi l'anticipa, purtroppo per noi il pallone si ferma sul legno.