Modena È una sconfitta da mangiarsi le mani

La partita tra Modena e Frosinone si è conclusa con una sconfitta per la squadra locale. La sconfitta viene descritta come molto difficile da accettare, considerando le circostanze e l’andamento del match. L’autore sottolinea che questa perdita appare ingiusta, classificandola come tra le più deludenti che abbia mai visto. L’evento ha lasciato un senso di rammarico tra i tifosi e i commentatori presenti allo stadio.

Ci sono sconfitte che fanno male, e quella con il Frosinone è sicuramente una di queste, tra le più immeritate che il vostro cronista ricordi. Ma allo stesso tempo l’adagio che recita che chi sbaglia alla fine paga, nella vita come nel calcio, è diventato il manifesto di una gara, quella del Modena, allo stesso tempo coraggiosa e maledettamente piena di rimpianti. Sì, perchè i gialloblù (che vedono avvicinarsi la Juve Stabia in classifica, ora a meno tre), pur al cospetto di una squadra che è stata senza dubbio la migliore vista al ’Braglia’ in questa stagione, possono senz’altro recriminare su un numero incredibile di occasioni. Il calcio non è il pugilato e non puoi vincere ai punti, e alla fine sono restati solo acidità di stomaco e vuoti complimenti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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