Pisa un punto e mille rimpianti | al Bentegodi è 0-0 ma il finale è da mangiarsi le mani

Pisa torna a casa con un punto e tanti rimpianti. Al Bentegodi, il match si è chiuso 0-0 tra le ultime due in classifica, ma i toscani avrebbero potuto fare di più. La squadra di Hiljemark e Sammarco ha creato occasioni, ma alla fine si ferma senza vincere, lasciando l’amaro in bocca.

VERONA – Nello scontro drammatico tra le ultime due della classe, bagnato dal doppio esordio in panchina di Hiljemark e Sammarco, il Pisa torna a casa con un punto e una valigia piena di rimpianti. Al "Bentegodi" finisce con un pareggio che fotografa due partite in una: la sofferenza nerazzurra della prima ora e lo sciupio colpevole nel finale. L'approccio iniziale della formazione toscana, propositiva solo nei primissimi minuti, si è presto spento di fronte alla crescita del Verona. Per tutto il primo tempo, la squadra di Hiljemark ha palesato evidenti difficoltà nel superare la trequarti, subendo l'iniziativa dei padroni di casa trascinati da Gift Orban.

