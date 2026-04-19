Modena domina Milano | set epico da 38-36 e serie in vantaggio

La Valsa Group Modena ha vinto la quarta partita della serie contro Allianz Milano, chiudendo con un risultato di 3-1 in casa e portandosi in vantaggio 3-1 nella serie per il quinto posto. La partita si è svolta domenica 19 aprile, con Modena che ha ottenuto una vittoria significativa contro Milano. La sfida ha visto i padroni di casa dominare sul campo, lasciando Milano con una sconfitta che mette pressione sulla squadra ospite.

La Valsa Group Modena ha preso il comando della serie per il quinto posto battendo l’Allianz Milano con un netto 3-1 in casa, domenica 19 aprile. In una sfida combattuta tra i due schieramenti, i padroni di casa hanno saputo gestire le fasi di stallo, portandosi in vantaggio nella serie grazie a prestazioni individuali decisive che hanno penalizzato la formazione lombarda. Il match si è svolto davanti a un pubblico di 2838 spettatori e ha richiesto ben 128 minuti di gioco intenso. La distribuzione del punteggio nei set ha i gialloblù prevalere per 25-23, 38-36, 22-25 e 25-22. Il primo parziale è stato caratterizzato da un inizio migliore dei milanesi, con Reggers che ha spinto la squadra verso un 5-10, costringendo Giuliani a chiedere un timeout.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modena domina Milano: set epico da 38-36 e serie in vantaggio Notizie correlate Serie B: Venezia domina, Modena esplode con 3-0La Serie B 2025-2026 sta vivendo un momento di svolta con la trentesima giornata che si apre con una vittoria netta del Modena contro lo Spezia. Madonna: video epico, budget da film e set di lusso a LondraLa regina della pop, Madonna, sta attualmente lavorando a un nuovo progetto audiovisivo che promette di ridefinire gli standard del settore. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Play Off 5° Posto: in semifinale Monza e Milano; Conegliano domina Milano: ora punta al titolo di Serie A1; Civitanova risorge: pareggia la serie contro Verona; Darderi, Montecarlo: sopraffatto dalla tensione va fuori di testa in campo. La Valsa Group domina a Cuneo. Ora semifinale contro MilanoNonostante il turnover i gialli trovano una vittoria piena. La prossima tappa il 19, si giocherà al PalaPanini ... msn.com #ModenaVolley - "Resto del Carlino" - La #ValsaGroup domina a #Cuneo, ora semifinale contro #Milano facebook