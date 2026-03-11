Madonna | video epico budget da film e set di lusso a Londra

Madonna sta girando un nuovo video a Londra, con un budget da film e set di lusso. La cantante sta portando avanti questa produzione con un team dedicato, coinvolgendo molteplici location della città. I dettagli sul progetto non sono ancora stati svelati, ma le riprese sono in corso e si prevede un risultato di alto livello.

La regina della pop, Madonna, sta attualmente lavorando a un nuovo progetto audiovisivo che promette di ridefinire gli standard del settore. Tra le mura dei Black Island Studios nella zona ovest di Londra, la star ha trascorso quattro giorni e quattro notti in isolamento creativo per realizzare ciò che viene definito come il suo video più ambizioso. La produzione include sequenze ad alto rischio, tra cui uno scontro automobilistico girato con telecamere fisse e una scena di rave con ballerini sospesi, coinvolgendo centinaia di collaboratori. Oltre all’aspetto visivo, l’opera si inserisce nel contesto del nuovo album Confessions On A Dance Floor Part 2, nato dalla collaborazione con il produttore Stuart Price. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madonna: video epico, budget da film e set di lusso a Londra Articoli correlati Lo yacht di Valentino: tra lusso da 12 milioni e quell’amore da film nato a bordoDalle sfilate al ponte del TM Blue One: come lo stilista ha unito la sua musa e il suo fedele… Dalle sfilate al ponte del TM Blue One: come lo... Odissea | Il trailer del nuovo epico film di Christopher NolanUniversal Pictures Italia ha rilasciato il trailer ufficiale di Odissea, l’atteso adattamento epico del poema omerico diretto da Christopher Nolan.