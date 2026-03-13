Nella trentesima giornata di Serie B, il Venezia ha ottenuto una vittoria convincente, mentre il Modena ha battuto lo Spezia con un risultato di 3-0. La partita tra Modena e Spezia si è conclusa con la squadra di casa che ha segnato tre gol senza subirne. La sfida tra Venezia e avversari si è invece chiusa con il successo della squadra ospite.

La Serie B 2025-2026 sta vivendo un momento di svolta con la trentesima giornata che si apre con una vittoria netta del Modena contro lo Spezia. Il risultato finale è stato 3-0 a favore dei modenesi, grazie alla doppietta di De Luca e al gol di Gliozzi, portandoli a 47 punti in classifica. Mentre Donadoni rimane terz’ultimo, Venezia mantiene la testa della classifica con 63 punti dopo 29 partite, mostrando una difesa solida con soli 25 gol subiti. Domani e domenica si disputeranno altre nove gare cruciali, tra cui il big match Monza-Palermo e l’incontro Sampdoria-Venezia. L’analisi statistica rivela dinamiche interessanti: la capolista Venezia ha segnato 60 gol e ne ha subiti solo 25, dimostrando un equilibrio difensivo eccezionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie B: Venezia domina, Modena esplode con 3-0

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