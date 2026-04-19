Mistero in Giordania | drone USA scompare dopo una rotta anomala

Un drone MQ-4C Triton appartenente alla Marina statunitense, decollato dalla base di Sigonella, è scomparso dai radar dopo aver eseguito manovre insolite e aver effettuato una rapida discesa di quota vicino allo spazio aereo giordano. L’evento è avvenuto in un’area limitrofa ai confini del paese, generando attenzione tra le autorità locali e militari. Finora non ci sono notizie ufficiali sulla destinazione o sul motivo del comportamento del velivolo.

Un drone MQ-4C Triton della Marina statunitense, decollato dalla base di Sigonella, è scomparso dai radar dopo aver effettuato manovre insolite e una brusca discesa di quota nelle vicinanze dello spazio aereo giordano. L’evento si inserisce in un quadro di crescente instabilità operativa che vede il velivolo coinvolto in traiettorie anomale prima della perdita del segnale, proprio mentre si registrano criticità legate a missioni ISR nel Golfo Persico. L’anomalia del volo verso la Giordania e il mistero della perdita del segnale. Le rilevazioni effettuate dagli osservatori indipendenti hanno tracciato una rotta decisamente fuori dagli schemi per il Northrop Grumman MQ-4C Triton partito dalla Sicilia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mistero in Giordania: drone USA scompare dopo una rotta anomala Notizie correlate Leggi anche: Drone Triton Usa partito da Sigonella scompare su Hormuz: codice Squawk ?7400 Il mistero del super drone Usa (da 240 milioni) sparito nel Golfo Persico(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno perso un super drone da 240 milioni nel Golfo Persico.