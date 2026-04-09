Drone Triton Usa partito da Sigonella scompare su Hormuz | codice Squawk ?7400

Un drone della Marina statunitense, un modello Northrop Grumman MQ-4C Triton con matricola 169804, è scomparso dai radar mentre sorvolava l’area dell’Hormuz. Il velivolo era decollato dall’aeroporto di Sigonella e il suo codice Squawk 7400 è stato registrato prima della perdita del segnale. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza e sulla gestione delle operazioni nei cieli del Golfo Persico.

Mistero nei cieli del Golfo Persico. Un drone Northrop Grumman MQ-4C “Triton” della Marina Usa (matricola 169804, nominativo VVPE804) è scomparso dai radar durante una missione in Medio Oriente. Il velivolo senza pilota era partito dalla base di Sigonella, in Sicilia, la mattina di giovedì, per effettuare una missione ISR - una di quelle finalizzate alla raccolta, analisi e diffusione di informazioni critiche - nello stretto di Hormuz, l'area al momento più sensibile al mondo. Il tracciato mostra dei lunghi circuiti di stazionamento proprio all'ingresso di Hormuz, sopra le acque dell'Oman e poi verso le coste meridionali dell'Iran, in particolare nell'area di fronte a Bandar Abbas e Jask. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Drone Triton Usa partito da Sigonella scompare su Hormuz: codice Squawk ?7400 Trump minaccia: «Aprite Hormuz, bastardi. Accordo subito o devasto tutto e prendo il petrolio». «Drone Usa partito da Sigonella»Nelle ultime ore i sistemi di tracciamento hanno registrato «una missione di particolare interesse» condotta da un drone decollato dalla base... Trump: "Aprite Hormuz, bastardi: accordo o devasto tutto". Petrolio, l'Opec aumenta la produzione. "Drone Usa partito da Sigonella" Cresce l'allarme tra analisti e militari per l'esaurimento delle scorte di missili intercettori, elemento chiave delle difese aeree occidentali,... Temi più discussi: Il mistero del drone Triton decollato da Sigonella per salvare il pilota Usa del caccia abbattuto in Iran; Sigonella torna operativa nella guerra in Iran, un drone Triton vola sul golfo Persico settentrionale; Israele e USA attaccano l’isola di Kharg, drone da ricognizione partito da Sigonella; Sigonella, la doppia missione USA dalla base in Sicilia: il drone Triton e il Boeing P-8A Poseidon sul Golfo Persico. Drone Triton Usa partito da Sigonella scompare sopra Hormuz: emette un codice Squawk 7400, poi perde quota in pochi minutiMistero nei cieli del Golfo Persico. Un drone Northrop Grumman MQ-4C Triton della Marina Usa (matricola 169804, nominativo VVPE804) è scomparso dai ... ilmattino.it Drone Triton da Sigonella dichiara emergenza sul Golfo Persico: traccia radar scomparsaUn drone Triton US Navy partito da Sigonella ha dichiarato emergenza sul Golfo Persico e la sua traccia radar pubblica è scomparsa. Cosa sappiamo finora. blogsicilia.it Drone Triton Usa partito da Sigonella scompare sopra Hormuz: emette il codice Squawk 7400, poi perde quota in pochi minuti - facebook.com facebook