Mistero Alisson Santos | l’unico a provarci ma mai titolare

Alisson Santos è l’unico giocatore che ha cercato di conquistare una maglia da titolare nel corso della stagione, ma finora non è riuscito a ottenere questa posizione. Nonostante sia considerato il più in forma, l’allenatore non lo ha ancora scelto come titolare. La squadra ha perso l’imbattibilità al Maradona dopo una partita con prestazioni considerate insufficienti contro un avversario.

Il Napoli perde l’imbattibilità al Maradona con una prestazione insufficiente contro la Lazio di Sarri. L’unico che cerca di dare la scossa alla squadra è l’esterno brasiliano Alisson Santos, ma il tecnico partenopeo non lo schiera mai titolare, preferendo partire sempre con i Fab Four. “Il Napoli finisce con il 67% di possesso palla e 12 calci d’angolo conquistati — quasi tutti frutto di cross deviati, solo un paio per tiri stoppati nel finale — ma sono numeri del tutto ininfluenti, soprattutto in confronto allo zero alla voce tiri nello specchio della porta. L’unico che ci va vicino colpendo il palo esterno è Alisson, che misteriosamente non viene mai schierato dall’inizio pur essendo l’unico, attualmente, a uscire dalla monotonia del traversone”.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Mistero Alisson Santos: l’unico a provarci ma mai titolare Notizie correlate Leggi anche: Alisson Santos, Conte lo lancia a Bergamo dal primo minuto (non è mai stato titolare in stagione con lo Sporting) Leggi anche: Napoli, Alisson Santos potrebbe partire titolare a sorpresa contro l’Atalanta Contenuti di approfondimento Temi più discussi: A questo Napoli manca l'imprevedibilità di Neres. Mistero sulle sue condizioni; La Lazio è arrivata a Napoli! Svelato il mistero Maldini, i biancocelesti alloggiano alle spalle del Maradona! | VIDEO CN24; Il Napoli soffre contro il Parma e il dubbio cresce: che fine ha fatto l’azzurro?. Mistero Alisson Santos: l’unico a provarci ma mai titolareForzAzzurri.net - Il brasiliano il più in forma ma Conte non lo vede come titolare. Il Napoli perde l'imbattibilità al Maradona con una prestazione insufficiente contro la ... forzazzurri.net Alisson Santos: Il mio modello è Neymar, mi piace come punta l’avversario e spesso lo saltaAlisson Santos si racconta: Napoli, sogno Brasile, ispirazione Neymar e Conte. Il talento brasiliano punta a crescere in azzurro. ilnapolista.it D’Alessandro esalta Alisson: “Non lo scambierei con Leao” Il talento di Alisson Santos continua a convincere, e Massimo D’Alessandro prende posizione in modo deciso. “Io oggi stravedo per Alisson Santos, per questo calciatore. L'ho detto e lo ripeto, non lo - facebook.com facebook