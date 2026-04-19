Mistero Alisson Santos | l’unico a provarci ma mai titolare

Da forzazzurri.net 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alisson Santos è l’unico giocatore che ha cercato di conquistare una maglia da titolare nel corso della stagione, ma finora non è riuscito a ottenere questa posizione. Nonostante sia considerato il più in forma, l’allenatore non lo ha ancora scelto come titolare. La squadra ha perso l’imbattibilità al Maradona dopo una partita con prestazioni considerate insufficienti contro un avversario.

Il Napoli perde l’imbattibilità al Maradona con una prestazione insufficiente contro la Lazio di Sarri. L’unico che cerca di dare la scossa alla squadra è l’esterno brasiliano Alisson Santos, ma il tecnico partenopeo non lo schiera mai titolare, preferendo partire sempre con i Fab Four. “Il Napoli finisce con il 67% di possesso palla e 12 calci d’angolo conquistati — quasi tutti frutto di cross deviati, solo un paio per tiri stoppati nel finale — ma sono numeri del tutto ininfluenti, soprattutto in confronto allo zero alla voce tiri nello specchio della porta. L’unico che ci va vicino colpendo il palo esterno è Alisson, che misteriosamente non viene mai schierato dall’inizio pur essendo l’unico, attualmente, a uscire dalla monotonia del traversone”.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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