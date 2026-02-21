Alisson Santos Conte lo lancia a Bergamo dal primo minuto non è mai stato titolare in stagione con lo Sporting
Alisson Santos debutta in campo dal primo minuto contro l’Atalanta, una scelta sorprendente di Conte che finora non lo aveva mai schierato come titolare con lo Sporting. Il giocatore brasiliano, arrivato in estate, ha mostrato impegno negli allenamenti, ma questa è la sua prima opportunità di dimostrare il suo valore in una partita importante. La decisione del tecnico potrebbe segnare un cambio di strategia per la squadra. La partita si svolge a Bergamo, uno stadio sempre caldo e difficile.
Alisson Santos, Conte si affida a lui. Il tecnico del Napoli – incredibilmente considerato un allenatore restio alle innovazioni – continua a cambiare il suo Napoli per provare a far fronte ai tanti infortuni di questa stagione. Santos ha segnato alla Roma, è stato decisivo con il gol del 2-2 e ha infiammato il Maradona con i suoi strappi. Non ha mai giocato da titolare in questa stagione, mai nello Sporting. È uno spaccapartite, domani invece sarà schierato dal primo minuto. Agirà con Vergara alle spalle di Hojlund, Politano torna sulla fascia, in quella posizione piace di più a Conte.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Alisson Santos-Napoli, in corso lo scambio di documenti con lo Sporting LisbonaIl Napoli sta lavorando per portare Alisson Santos in Italia.
Napoli accelera per Alisson Santos: contatti intensificati con lo Sporting#Napoli- Sporting || Il Napoli ha intensificato i contatti con lo Sporting per assicurarsi Alisson Santos.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Conte: Alisson Santos? Ha voglia e umiltà. Dico grazie alla curva; Napoli, Alisson Santos: Il Maradona è speciale, voglio lavorare con Conte; Chi è Alisson Santos, il nuovo gioiello del Napoli di Conte: i goal in Champions League, il paragone con Leao e l'ascesa dalla terza serie brasiliana; Alisson Santos ha cambiato il #napoli Lo spunto tattico su #NapoliRoma 2-2 – La squadra di Conte ha giocato in modo monotono e ripetitivo fino all'ingresso dell'attaccante brasiliano.
NM LIVE - de Giovanni: Alisson Santos è molto forte, ma al momento è uno spaccapartite, la stagione del Napoli è stata condizionata dagli infortuni, l'obiettivo ora è la ...NAPOLI - MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore, è intervenuto a NAPOLI MAGAZINE LIVE, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da ... napolimagazine.com
Alisson dal primo minuto a Bergamo? Conte a tre opzioniGilmour ha minuti in più nelle gambe e l’idea del doppio play accanto a Lobotka, per aumentare qualità e velocità nella circolazione, intriga Antonio Conte. Lo ... tuttonapoli.net
ALISSON SANTOS E IL DILEMMA DI CONTE PER BERGAMO! Il Napoli ha scoperto un nuovo tesoro. Nonostante le peripezie del mercato invernale, il colpo firmato Manna-De Laurentiis sta già facendo sognare la piazza. Dopo l'impatto devastante co - facebook.com facebook
Carlo Alvino a TeleVomero: “Alisson Santos giocherà titolare contro l’Atalanta” x.com