Alisson Santos Conte lo lancia a Bergamo dal primo minuto non è mai stato titolare in stagione con lo Sporting

Alisson Santos, Conte si affida a lui. Il tecnico del Napoli – incredibilmente considerato un allenatore restio alle innovazioni – continua a cambiare il suo Napoli per provare a far fronte ai tanti infortuni di questa stagione. Santos ha segnato alla Roma, è stato decisivo con il gol del 2-2 e ha infiammato il Maradona con i suoi strappi. Non ha mai giocato da titolare in questa stagione, mai nello Sporting. È uno spaccapartite, domani invece sarà schierato dal primo minuto. Agirà con Vergara alle spalle di Hojlund, Politano torna sulla fascia, in quella posizione piace di più a Conte.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Alisson Santos-Napoli, in corso lo scambio di documenti con lo Sporting LisbonaIl Napoli sta lavorando per portare Alisson Santos in Italia.

Napoli accelera per Alisson Santos: contatti intensificati con lo Sporting#Napoli- Sporting || Il Napoli ha intensificato i contatti con lo Sporting per assicurarsi Alisson Santos.

