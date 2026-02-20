Napoli Alisson Santos potrebbe partire titolare a sorpresa contro l’Atalanta

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nel match tra Napoli e Atalanta di domenica alle 15, potrebbe essere Alisson Santos a partire titolare nel tridente con Vergara e Hojlund, con Elmas che scalerebbe a centrocampo al posto di Scott McTominay, di fianco a Lobotka. Matteo Politano, secondo gli ultimi aggiornamenti, potrebbe partire dalla panchina, lasciando il posto a Pasquale Mazzocchi dal primo minuto; Miguel Gutierrez, invece, sulla fascia sinistra. Difesa a tre con Beukema, Juan Jesus e Buongiorno. Milinkovic-Savic in porta, ancora una volta preferito ad Alex Meret. L'articolo il Napolista.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

