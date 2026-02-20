Napoli Alisson Santos potrebbe partire titolare a sorpresa contro l’Atalanta
Alisson Santos potrebbe scendere in campo come titolare nel match tra Napoli e Atalanta di domenica alle 15, secondo quanto riferisce Sky Sport. La sua possibile presenza nel tridente con Vergara e Hojlund sorprende gli appassionati, mentre Elmas potrebbe sostituire McTominay a centrocampo, affiancando Lobotka. La decisione finale dipende dall’allenatore, che sta valutando attentamente le opzioni per la formazione. La scelta potrebbe cambiare in base alle ultime sedute di allenamento.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, nel match tra Napoli e Atalanta di domenica alle 15, potrebbe essere Alisson Santos a partire titolare nel tridente con Vergara e Hojlund, con Elmas che scalerebbe a centrocampo al posto di Scott McTominay, di fianco a Lobotka. Matteo Politano, secondo gli ultimi aggiornamenti, potrebbe partire dalla panchina, lasciando il posto a Pasquale Mazzocchi dal primo minuto; Miguel Gutierrez, invece, sulla fascia sinistra. Difesa a tre con Beukema, Juan Jesus e Buongiorno. Milinkovic-Savic in porta, ancora una volta preferito ad Alex Meret. L'articolo il Napolista.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
