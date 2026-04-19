Mistero al Palazzo Luján | scompare Petra Samuel tra tormento e dubbi

Al Palazzo dei marchesi di Luján, vicino a Cordova, si è verificata la scomparsa di Petra, lasciando la comunità locale senza spiegazioni. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando di ricostruire gli ultimi spostamenti della donna prima della sparizione. Samuel, presente quella sera, si trova coinvolto nel caso, con dubbi e interrogativi che non trovano ancora risposta. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i residenti e le autorità.

Il Palazzo dei marchesi di Luján, nei pressi di Cordova, si risveglia in un clima di totale sconcerto dopo la misteriosa sparizione di Petra. La governante, allontanata con decisione da Catalina, non ha più lasciato alcuna traccia dopo il suo addio dai cancelli della tenuta, scatenando il tormento di Padre Samuel e una serie di mosse politiche imprevedibili da parte del Duca Lisandro verso Adriano. L’enigma della fuga e il peso del senso di colpa di Samuel. Nessun domestico ha avvistato la donna dopo il licenziamento avvenuto per volontà di Catalina. Il vuoto lasciato dalla storica collaboratrice del palazzo sta pesando enormemente su Padre Samuel.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mistero al Palazzo Luján: scompare Petra, Samuel tra tormento e dubbi Notizie correlate La Promessa anticipazioni 4 marzo: Petra scopre il bacio tra Maria e Padre SamuelEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Petra è sconvolta dopo aver visto il bacio segreto tra Padre Samuel e Maria. La Promessa anticipazioni 6 aprile: Maria sfida Petra, Samuel è in pericoloMaria affronta Padre Samuel per chiarire la misteriosa lettera del Vescovo, convinta che Petra nasconda qualcosa.