Il mister della squadra locale ha commentato la prossima partita, sottolineando la necessità di un atteggiamento diverso rispetto alle gare precedenti. Ha spiegato che l’avversario si difende bene su un campo di dimensioni ridotte, sfruttando efficacemente le palle inattive. Ha aggiunto che si aspetta un approccio più convincente da parte della sua squadra in questa sfida, considerata diversa dalle altre.

"Mi aspetto un approccio migliore in una gara diversa dalle altre, contro un avversario che gioca e si difende bene su un campo piccolo e stretto dove sa farsi valere sulle palle inattive ". In poche parole Maurizio Lauro, allenatore della Maceratese, fotografa gli avversari e spiega cosa chiede ai biancorossi per la partita delle 15 a casa dell’ UniPomezia, a cominciare dall’approccio perché quello con Castelfidardo e Recanatese ha lasciato a desiderare. "Di più con la Recanatese. È un discorso di gestione della palla dove abbiamo sbagliato tanto sul piano tecnico, concedendo agli avversari di sfruttare le ripartenze dove eccellono. A ciò aggiungiamoci la pressione, essendo state due gare molto delicate".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mister Lauro avverte la Maceratese: "Servirà un approccio diverso"

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