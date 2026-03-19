Il centrocampista Lorenzo Sabattini si è riunito con il gruppo di allenamento, mentre il giovane portiere Cusion ha seguito una sessione con il preparatore Innamorati. Edoardo Ruani, invece, ha effettuato un lavoro differenziato, mentre Lauro sta studiando la sua posizione nella squadra della Maceratese. Sabattini è tornato a disposizione, ma Ruani è ancora in fase di lavoro individuale.

Il centrocampista Lorenzo Sabattini è tornato ad allenarsi con il gruppo, il giovane portiere Cusion ha lavorato con il preparatore dei portieri Innamorati mentre il centrocampista offensivo Edoardo Ruani ha svolto un lavoro differenziato. Ieri è trascorsa la seconda giornata per Maurizio Lauro, dall’altro giorno sulla panchina della Maceratese, alla guida dei biancorossi, il trainer non ha potuto conoscere Marchegiani ancora bloccato dall’influenza. C’è da preparare la gara con l’ Atletico Ascoli di domenica dove i biancorossi sono chiamati a un esame dopo la pesantissima sconfitta interna con il Termoli, una battuta d’arresto arrivata in una pessima partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sabattini a disposizione, Ruani out. Lauro studia la sua Maceratese

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