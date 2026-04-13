Alatri Mirko Casadei in concerto
Dopo i festeggiamenti in onore del Patrono di Alatri, San Sisto I, la città si appresta a ospitare un concerto musicale. L’evento rappresenta l’ultimo momento delle celebrazioni e si terrà nelle prossime ore, attirando probabilmente numerosi cittadini e visitatori. La serata promette di essere un momento di condivisione e musica, conclusiva delle iniziative dedicate alla ricorrenza religiosa.
A conclusione dei festeggiamenti dedicati al Patrono di Alatri, San Sisto I, la città si prepara ad accogliere un evento musicale imperdibile.Data: 18 aprile 2026Orario: ore 21:00Luogo: Piazza Santa Maria Maggiore, AlatriProtagonista della serata sarà Mirko Casadei con la sua travolgente POPular.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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