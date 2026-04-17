Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, a Savignano sul Rubicone si terrà l’apertura della Casa Museo Secondo Casadei, in occasione delle Giornate internazionali dei personaggi illustri. La visita consentirà di esplorare gli spazi dedicati al musicista di origine romagnola, noto per aver contribuito alla musica tradizionale locale. L’evento offrirà l’opportunità di entrare in contatto con un patrimonio culturale legato alla zona.

Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, la città di Savignano sul Rubicone aprirà le porte della Casa Museo Secondo Casadei per celebrare le Giornate internazionali dei personaggi illustri. L’iniziativa permetterà ai visitatori di scoprire il percorso del fondatore della celebre orchestra, autore della storica melodia Romagna mia, attraverso un accesso diretto alla sua dimora-museo. Identità musicale e valorizzazione del patrimonio locale. L’apertura della struttura dedicata a Casadei non rappresenta solo un momento di memoria, ma una precisa scelta di valorizzazione culturale che tocca le corde profonde dell’identità romagnola. La possibilità...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savignano celebra Casadei: la casa di Romagna mia apre al pubblico

Romagna Mia (S. Casadei)

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