Sandro Giacobbe, cantante noto nel panorama musicale italiano, ha avuto una vita sentimentale complessa prima di incontrare la sua attuale moglie, Marina Peroni. Prima di convolare a nozze, Giacobbe era stato sposato e aveva avuto due figli dal primo matrimonio. Marina Peroni, che è anche stata sua corista, è diventata la sua ultima compagna di vita. La loro relazione si è consolidata successivamente alla fine del primo matrimonio del cantante.

Prima di incontrare Marina Peroni, sua ultima moglie, Sandro Giacobbe era già stato sposato. Dal primo matrimonio erano nati due figli, Andrea e Alessandro, ma la relazione era naufragata dopo qualche tempo. Poi è arrivato l’incontro ‘galeotto’ con Marina, molto più giovane di lui (è nata nel 1976) e inizialmente impegnata come corista nei tour del cantante. Prima di riuscire a conquistarla, però, Sandro ha dovuto impegnarsi in un lungo corteggiamento. “Eravamo in Canada”, aveva raccontato la Peroni a Barbara D’Urso, “lui provò a baciarmi, ma senza riuscirci”. Marina Peroni, moglie amorevole e forte di Sandro Giacobbe. Erano stati fianco a fianco anche durante l’ultima intervista concessa dal cantante, a maggio 2025, ospiti di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Marina Peroni, la moglie di Sandro Giacobbe: “Ero una sua corista”

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