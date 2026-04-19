Minorenni ma imputabili Ecco cosa può succedere

Due ragazzi di 15 anni sono stati accusati di aver danneggiato un cimitero. Secondo la legge, sono considerati imputabili e possono essere processati. Un avvocato ha confermato che la responsabilità penale si applica anche a minorenni di questa età. La vicenda riguarda i presunti autori di un atto vandalico che ha causato danni a un cimitero locale.

I presunti responsabili dello scempio al cimitero sono due 15enni. Per la legge sono imputabili? "Sì – risponde l’avvocato Marco Vitali –. Esiste però l’eccezione". Quale? "Nel caso di particolari fragilità addotte dai genitori il giudice può richiedere la verifica dell’imputabilità. Ciò vuol dire che oltre alla figura dell’avvocato, i genitori si avvarranno di altri professionisti come lo psicologo per dimostrare che non è ancora in grado di intendere e volere". Oltre al danneggiamento per decine di migliaia di euro che ha lasciato sgomenti e pieni di rabbia i parenti che si sono visti le foto dei propri cari insidiati di scarabocchi, bestemmie, svastiche,.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Minorenni, ma imputabili. Ecco cosa può succedere" Notizie correlate L’ultimatum di Trump all’Iran scade stanotte: ecco cosa può succedereL’ultimatum del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un accordo con l’Iran scade tra 15 ore, alle 20:00 ora di Washington, le due di... Israele attaca l’Iran (con l’appoggio degli Usa). Ecco cosa può succedere adessoIl ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato che Israele ha avviato un attacco preventivo contro la Iran per neutralizzare minacce...