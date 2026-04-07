Stanotte alle 2 in Italia scade l’ultimatum del presidente degli Stati Uniti rivolto all’Iran, fissato alle 20:00 ora di Washington. La scadenza riguarda la possibilità di raggiungere un accordo tra le due nazioni, con l’ultimatum che si avvicina rapidamente. Finora non sono stati annunciati cambiamenti ufficiali o accordi raggiunti, e la situazione rimane in attesa di sviluppi.

L’ultimatum del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un accordo con l’Iran scade tra 15 ore, alle 20:00 ora di Washington, le due di stanotte in Italia. Se entro questa data la Casa bianca e Teheran non avranno raggiunto un’intesa per un cessate il fuoco, gli Usa minacciano di colpire ponti, centrali elettriche e altri obiettivi civili della Repubblica islamica, in palese violazione delle leggi internazionali. Scopriremo allora se corrisponde a verità il detto “Trump si tira sempre indietro” (in inglese: “Trump always chickens out”, in acronimo TACO). In caso contrario, l’Iran potrebbe reagire sulle infrastrutture energetiche e civili della regione in un’escalation che minaccia l’intera economia globale. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’ultimatum di Trump all’Iran scade stanotte: ecco cosa può succedere

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