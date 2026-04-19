Milly Carlucci la notizia peggiore dopo la puntata di Canzonissima

Durante la serata di sabato 18 aprile, le principali reti televisive italiane hanno proposto nuovamente un confronto diretto tra due dei programmi più seguiti della stagione. La sfida si è svolta nel contesto di un appuntamento settimanale che vede coinvolti due spettacoli molto popolari, attirando un’ampia attenzione del pubblico. La serata si è conclusa senza particolari incidenti, ma con alcuni momenti che hanno attirato l’interesse degli spettatori.

La sfida del sabato sera tra le principali reti televisive italiane si è rinnovata anche il 18 aprile, offrendo al pubblico un nuovo confronto diretto tra due dei programmi più seguiti della stagione. Da una parte Amici di Maria De Filippi su Canale 5, dall’altra Canzonissima su Rai 1, condotto da Milly Carlucci. Due format molto diversi, ma capaci di catalizzare l’attenzione di milioni di spettatori in prima serata. La competizione si è sviluppata lungo tutta la serata, tra esibizioni, ospiti e momenti di spettacolo che hanno cercato di conquistare il pubblico da casa. Come accade ormai da settimane, il talent guidato da Maria De Filippi ha puntato sulle sfide tra gli allievi ancora in gara, alternando canto e ballo in un ritmo serrato.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Milly Carlucci nonna, in arrivo una nipotina. La conduttrice conferma: La notizia più importante, la tenevamo per noi; Milly Carlucci futura nonna, la conduttrice conferma: Volevamo tenerlo per noi. La figlia Angelica aspetta una bambina; Angelica Donati, chi è la figlia di Milly Carlucci (che la renderà nonna): il marito nobile e il lavoro prestigioso; Non mi resta che aspettare luglio. Milly Carlucci diventerà nonna: chi sono la figlia Angelica Donati e il marito principe Fabio Borghese.

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La seconda puntata di #Canzonissima di Milly Carlucci regge benissimo col 20% e 19%. Un ottimo risultato per un programma con poco budget e preparato in poco tempo. Una bella serata di grande musica, anche senza ospiti internazionali. #AscoltiTv x.com