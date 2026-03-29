Follia Canzonissima panico dopo la puntata | guai per Milly Carlucci

Dopo la trasmissione di Canzonissima, si sono scatenate reazioni di panico tra il pubblico e i critici. La frase “Meritava di più” è stata ripetuta più volte sui social e sui media, alimentando una discussione intensa sulla qualità dello spettacolo. La puntata, definita da alcuni come “follia”, ha generato un forte unrest tra gli spettatori e gli addetti ai lavori.

“Meritava di più”. È questa la frase che più si è rincorsa nelle ore successive alla puntata di Canzonissima, accendendo una polemica che ha rapidamente coinvolto pubblico e critica. La serata, dedicata al tema delle emozioni e delle dediche, si è conclusa con la vittoria di Arisa, ma a far discutere è stato soprattutto uno dei momenti più attesi della scaletta. La puntata del sabato sera ha visto sfidarsi alcuni dei big della musica italiana, con Arisa che ha conquistato il pubblico grazie alla sua interpretazione de “La leva calcistica del ’68” di Francesco De Gregori. Una vittoria accolta con entusiasmo, suggellata dai saluti finali di Milly Carlucci, che ha dato appuntamento alla settimana successiva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati CANZONISSIMA, PRIMA PUNTATA: LA NUOVA SFIDA IMPOSSIBILE DI MILLY CARLUCCITorna Canzonissima, un titolo storico dell’allora Programma Nazionale che per anni ha appassionato milioni di telespettatori. CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI E GLI ASSI NELLA MANICA DELLA SECONDA PUNTATAMilly Carlucci si prepara alla seconda puntata di Canzonissima, lo storico show del sabato sera di Rai1 che è stato accolto dal pubblico con un...