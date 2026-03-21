È tornata su un canale nazionale la storica gara televisiva che per decenni ha coinvolto milioni di spettatori. La prima puntata della nuova edizione di Canzonissima presenta una sfida che i partecipanti devono affrontare, riproponendo un format che ha segnato una lunga tradizione televisiva. La trasmissione, condotta da una nota conduttrice, ha riunito diversi artisti pronti a sfidarsi tra canzoni e performance.

Torna Canzonissima, un titolo storico dell’allora Programma Nazionale che per anni ha appassionato milioni di telespettatori. Al timone c’è Milly Carlucci, la regina del sabato sera di Rai1. La nuova edizione, in onda da sabato 21 marzo per sei settimane, si presenta con u n format originale e contemporaneo, capace di celebrare il grande patrimonio della musica italiana mettendo al centro gli artisti e le loro storie. Il programma, condotto da Milly Carlucci in diretta su Rai1 dall’Auditorium Rai del Foro Italico, vede la partecipazione di grandi nomi che hanno segnato la storia della canzone italiana e continuano a entusiasmare il pubblico.... 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANZONISSIMA, PRIMA PUNTATA: LA NUOVA SFIDA IMPOSSIBILE DI MILLY CARLUCCI

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