A Milano l’identità sociale si manifesta attraverso un codice ironico che affonda le radici negli anni del derby club e si è sviluppato negli anni Settanta e Ottanta. Questo stile, che mescola elementi yuppie e humor, rappresenta un tratto distintivo della città. La tradizione si è consolidata nel tempo, riflettendo un modo di essere che si esprime attraverso comportamenti e atteggiamenti condivisi tra i cittadini.

L’identità sociale di Milano si riflette in un codice ironico unico, radicato negli anni del derby club e consolidatosi attraverso la comicità degli anni Settanta e Ottanta. Questa capacità di scherzare su se stessi definisce una capitale morale che, nonostante le percezioni esterne di chiusura o eccessivo pragmatismo lavorativo, possiede dinamiche interne distinte dai restanti territori della penisola. L’estetica del successo tra stile yuppie e giudizi esterni. Il modo di vestire rappresenta uno dei primi punti di frizione tra la realtà meneghina e i visitatori. Mentre l’alta moda e le passerelle internazionali dominano il visivo della città, esiste una sottocategoria di stili legati al mondo dei white collars che spesso attira critiche da chi proviene da fuori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano tra stile yuppie e ironia: i codici segreti dell’identità

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