Il nuovo film di Masters of the Universe, diretto da Travis Knight e in uscita il 5 giugno, ha recentemente superato i primi test screening. Le reazioni hanno evidenziato un’estetica molto colorata e un tono ironico, che richiama lo stile di Thor: Ragnarok. La pellicola si presenta come una scommessa visiva e narrativa, con un approccio che punta sull’ironia e sugli effetti visivi vivaci.

Il nuovo lungometraggio di Masters of the Universe, diretto da Travis Knight e previsto per il 5 giugno, ha affrontato i primi test screening rivelando un’estetica vivace e un tono ironico che ricorda Thor: Ragnarok. Le prime impressioni del pubblico sono prevalentemente positive, sebbene emergano dubbi tra i fan storici sulla direzione stilistica scelta per il franchise. L’opera si presenta come un prodotto visivamente sgargiante e lontano da una narrazione rigorosa. Questo orientamento sembra voler abbracciare l’assurdità intrinseca dell’universo di He-Man, evitando di cercare una normalizzazione eccessiva dei contenuti. La scelta di un approccio leggero e colorato mira a intercettare non solo chi prova nostalgia per gli anni ’80, ma anche un pubblico globale che non ha legami pregressi con Eternia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Masters of the Universe: tra ironia e colori, scommessa stile Thor

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