Temporali e allagamenti ancora emergenza in Italia | cosa ci aspetta nelle prossime ore

L’Italia si prepara a un’altra giornata di pioggia e allagamenti. Una nuova perturbazione atlantica sta portando temporali intensi che si protrarranno nelle prossime ore. Le zone già colpite nelle scorse settimane rischiano di tornare a subire allagamenti e disagi. La situazione resta critica in molte città, dove le autorità monitorano attentamente il territorio per intervenire in caso di emergenza.

Ancora rischio di pioggia intensa sull'Italia nelle prossime ore a causa dell'arrivo di una nuova perturbazione atlantica, l'ennesima di una settimana segnata da maltempo quasi continuo su gran parte del Paese. Per questo motivo, la Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di criticità meteo-idro, disponendo una allerta meteo gialla per la giornata di domani, venerdì 30 gennaio, a causa del rischio di temporali e dissesti. Con l'allontanamento della perturbazione che ha colpito il Sud nelle ultime ore, la giornata di domani si aprirà con condizioni lievemente più stabili, soprattutto al Nord, dove non mancheranno alcune schiarite.

L'Italia si prepara a un fine settimana caratterizzato da condizioni invernali, con un fronte perturbato che interesserà diverse regioni.

