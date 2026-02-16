Calabria | Maltempo Allerta Arancione su Cosenza e Catanzaro Rischio Nubifragi e Esondazioni nelle Prossime 24 Ore

Il maltempo ha colpito la Calabria, causando forti pioggia e rischio di allagamenti nelle zone di Cosenza e Catanzaro. L’allerta arancione segnala temporali intensi e possibili esondazioni dei fiumi nelle prossime 24 ore, con cittadini che si preparano a possibili allagamenti nelle aree più a rischio.

Calabria Arancione: Maltempo in Arrivo su Cosenza e Catanzaro. La Calabria è in allerta meteo arancione per le prossime due giornate, con previsioni di temporali intensi e possibili nubifragi che interesseranno in particolare le province di Cosenza e Catanzaro. La Protezione Civile regionale ha diramato l’avviso, invitando alla massima prudenza e all’adozione di comportamenti cautelativi per limitare i rischi. Un Quadro Meteorologico Preoccupante. L’allerta, entrata in vigore oggi, 16 febbraio 2026, si estende anche alla giornata di domani, mantenendo alta l’attenzione sulle zone tirreniche. I fenomeni temporaleschi previsti potrebbero causare criticità significative, con la possibilità di nubifragi persistenti che mettono a rischio infrastrutture e abitazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una perturbazione atlantica si sta avvicinando dall’oceano e sta portando pioggia e vento forte su molte parti dell’Italia centrale e settentrionale.

Oggi la Calabria e la Sicilia sono sotto pressione per il maltempo.

