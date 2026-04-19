Milano sorge la nuova Casa Massonica | segreti nel cuore urbano

A Milano è stata inaugurata una nuova sede del Grande Oriente d’Italia, situata in via Gian Battista Pirelli 5, vicino al Grattacielo Pirelli e ai principali uffici della Regione Lombardia. L’edificio si trova nel cuore della città e rappresenta un punto di riferimento per l’organizzazione. La cerimonia di apertura si è svolta nelle ultime settimane, con la presenza di rappresentanti dell’ente e altre autorità locali.

In via Gian Battista Pirelli 5, a pochi passi dal Grattacielo Pirelli e dai vertici della Regione Lombardia, è stata inaugurata la nuova sede del Grande Oriente d’Italia. La struttura di 2.000 metri quadri nasce come polo di riferimento per la comunità massonica, con un legame strategico con l’area dell’Expo, per accogliere visitatori nazionali e internazionali. Simbolismo e architettura nel cuore di Milano. L’ingresso della nuova Casa Massonica si distingue per un impatto visivo immediato sui passanti. Una scalinata composta da dieci gradini, illuminati per rappresentare il percorso di crescita spirituale, conduce sotto una grande insegna che riporta la sigla G.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, sorge la nuova Casa Massonica: segreti nel cuore urbano Notizie correlate Dove vive Andrea Pucci, la casa dal design moderno nel cuore di MilanoSono giorni che si parla di Andrea Pucci e della sua rinuncia a partecipare al Festival di Sanremo 2026 come co-conduttore, il comico – che è finito... Segreti tra i Monti della Tolfa: il tesoro minerario che sorge dal passatoUn antico segreto minerario riemerge tra i Monti della Tolfa, dove il Cammino dei Minatori offre un’opportunità di scoperta storica e naturalistica a...