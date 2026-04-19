Oggi le strade di Milano sono state teatro di tensione tra due gruppi di manifestanti che si sono mossi in direzioni opposte. Entrambi i cortei si sono diretti verso il centro cittadino, in particolare in prossimità di piazza Duomo, dove si svolgeva un raduno dei Patrioti europei. La presenza di entrambe le manifestazioni ha creato un clima di scontro tra le parti coinvolte.

Le strade di Milano sono diventate oggi il palcoscenico di una contrapposizione politica accesa, con due cortei che si muovono in direzioni opposte per manifestare contro un raduno dei Patrioti europei previsto in piazza Duomo. Mentre i gruppi legati a partiti e associazioni come Avs, Rifondazione e rete no Cpr convergono verso il cuore della città, un secondo movimento, composto da manifestanti filo palestinesi, ha preso il via da piazza Argentina lungo corso Buenos Aires. Scontro ideologico tra Piazza Lima e il centro cittadino. Il percorso della protesta contraria al raduno dei Patrioti inizia nelle vicinanze di piazza Lima, dove i ragazzi del centro sociale Cantiere hanno dato il via alla marcia portando uno striscione con la scritta Milano è migrante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, scontro nelle strade: cortei contrapposti verso il Duomo

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