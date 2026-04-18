Milano in piazza | Patrioti europei in Duomo cortei di protesta in città | La diretta

A Milano, sono in corso diverse manifestazioni pubbliche. I Patrioti europei si sono radunati in Duomo per esprimere il loro dissenso contro l’Unione Europea. Contestualmente, in città si stanno svolgendo cortei di protesta, con alcuni gruppi organizzati per manifestare le proprie posizioni. Sono previsti anche tre controcortei, che si sono mossi lungo vari percorsi nel centro cittadino. La giornata si svolge senza particolari incidenti, con le forze dell’ordine presenti per garantire l’ordine pubblico.

I Patrioti europei scendono in piazza Duomo oggi a Milano con l'intenzione di scagliarsi contro l'Europa "sorda se non nemica", come l'ha definita il segretario della Lega Matteo Salvini. Ma a Milano scenderà in piazza soprattutto chi protesta contro l'appuntamento del Carroccio che per l'occasione ha rispolverato lo storico slogan "Padroni a casa nostra". I leghisti sfileranno infatti in corteo da porta Venezia a piazza Duomo dove è già stato allestito un palco con due maxischermi, mentre le proteste anti Lega si tradurranno in tre controcortei (uno di partiti di opposizione e associazioni da piazza Lima, uno di centri sociali e realtà antagoniste da piazza Tricolore e uno dei proPal da piazza Argentina) che si ricongiungeranno in piazza Santo Stefano, a cinquecento metri dal Duomo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano in piazza: Patrioti europei in Duomo, cortei di protesta in città | La diretta Milano, la protesta dei trattori Notizie correlate Milano, piazza Duomo scende in piazza: Salvini e i leader europeiIl prossimo sabato 18 aprile, la piazza Duomo di Milano diventerà il palcoscenico di una mobilitazione politica coordinata dal gruppo Patriots. “Doppio concentramento”. Ecco la strategia antagonista per “accerchiare” i Patrioti in piazza DuomoMancano pochi giorni al grande raduno dei Patrioti europei di Milano, fissato per il prossimo 18 aprile in piazza Duomo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Salvini prepara la mobilitazione in vista del raduno dei Patrioti a Milano; Remigrazione, Salvini a Milano con i patrioti; MILANO: SARANNO QUATTRO LE PIAZZE CONVOCATE SABATO 18 APRILE CONTRO LA CALATA XENOFOBA DEI PATRIOTI EUROPEI; Manifestazione della Lega a Milano, Salvini: Nessun Remigration summit o razzismo: in piazza per pace, lavoro e sicurezza. Milano, oggi i sovranisti in piazza Duomo: la «prova di forza» della Lega. I centri sociali preparano i cortei di protestaOggi dalle 14 la manifestazione voluta da Matteo Salvini: attese 10 mila persone. Sale la tensione per le contestazioni ... milano.corriere.it La Lega torna in piazza a Milano contro la Ue, protesta la sinistraLa Lega torna in piazza a Milano insieme ai Patrioti europei con l'intenzione di scagliarsi contro l'Europa sorda se non nemica, come l'ha definita il segretario Matteo Salvini. (ANSA) ... ansa.it «Le file al Fuorisalone Sono un finto problema. Sono pochissime e sono legate a un problema culturale: tutto l'anno a Milano troviamo persone che fanno la fila per avere gadget gratis. Fuorisalone non fa altro che ampliare questo fenomeno, perché ci sono - facebook.com facebook "Oggi a Milano si trovano europei antieuropeisti. Le idee diverse sono importanti e il riunirsi fra europei antieuropeisti è una vittoria di noi europeisti e della nostra idea di libertà nell’integrazione. Prima volevano solo uscire e ora neanche lo dicono più" @Da x.com