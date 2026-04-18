Milano in piazza | Patrioti europei in Duomo cortei di protesta in città | La diretta

Da tgcom24.mediaset.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, sono in corso diverse manifestazioni pubbliche. I Patrioti europei si sono radunati in Duomo per esprimere il loro dissenso contro l’Unione Europea. Contestualmente, in città si stanno svolgendo cortei di protesta, con alcuni gruppi organizzati per manifestare le proprie posizioni. Sono previsti anche tre controcortei, che si sono mossi lungo vari percorsi nel centro cittadino. La giornata si svolge senza particolari incidenti, con le forze dell’ordine presenti per garantire l’ordine pubblico.

I Patrioti europei scendono in piazza Duomo oggi a Milano con l'intenzione di scagliarsi contro l'Europa "sorda se non nemica", come l'ha definita il segretario della Lega Matteo Salvini. Ma a Milano scenderà in piazza soprattutto chi protesta contro l'appuntamento del Carroccio che per l'occasione ha rispolverato lo storico slogan "Padroni a casa nostra". I leghisti sfileranno infatti in corteo da porta Venezia a piazza Duomo dove è già stato allestito un palco con due maxischermi, mentre le proteste anti Lega si tradurranno in tre controcortei (uno di partiti di opposizione e associazioni da piazza Lima, uno di centri sociali e realtà antagoniste da piazza Tricolore e uno dei proPal da piazza Argentina) che si ricongiungeranno in piazza Santo Stefano, a cinquecento metri dal Duomo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Milano, la protesta dei trattori

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