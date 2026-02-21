Due cortei contrapposti oggi a Roma | strade chiuse e bus deviati

Oggi a Roma si sono svolti due cortei opposti, causando disagi e strade chiuse. Uno si è concentrato in via Monte Bianco, per ricordare Valerio Verbano, studente di 19 anni ucciso nel 1980 da neofascisti. L’altro corteo si è svolto in una zona vicina, attirando molte persone e creando tensioni. La polizia ha deviato i mezzi pubblici per evitare problemi di traffico. La città si è svegliata con questa manifestazione che ha diviso i partecipanti.

Doppio corteo oggi, sabato 21 febbraio, a Roma. Alle 16 partirà da via Monte Bianco l'iniziativa in ricordo di Valerio Verbano, studente 19enne militante di estrema sinistra assassinato nella sua abitazione di Montesacro il 22 febbraio 1980, da un commando di tre neofascisti. Sempre alle 16, da largo di Torre Argentina, partirà il corteo di Gioventù nazionale per la morte del giovane militante nazionalista Quentin Deranque, aggredito a Lione. Due cortei contrapposti, dunque, attenzionati dalle forze dell'ordine: uno a Montesacro e uno in centro. L'iniziativa per Valerio Verbano partirà dall'abitazione dello studente, per poi muoversi su viale Pantelleria, piazza Capri, viale Tirreno, piazzale Jonio, via di Valle Melaina, via delle Isole Curzolane, via Capraia per tornare su viale Jonio, viale Pantelleria e arrivare a via Monte Bianco.