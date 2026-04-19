Milano ha vinto la terza partita della finale scudetto di volley femminile, battendo Conegliano con il punteggio di 3-1 (25-20; 20-25; 30-28; 25-20) al PalaVerde di Treviso. Egonu si è distinta come miglior giocatrice, contribuendo alla vittoria. La serie si sposta ora a gara-4, con entrambe le squadre che cercano di superare il turno.

Milano ha riaperto la finale scudetto di volley femminile, sconfiggendo Conegliano per 3-1 (25-20; 20-25; 30-28; 25-20) nella gara-3 andata in scena al PalaVerde di Treviso. Le ragazze di coach Stefano Lavarini sono riuscite a espugnare la tana delle Campionesse d’Italia, che conducevano la serie per 2-0 e che speravano di festeggiare l’ottavo tricolore consecutivo di fronte al proprio pubblico. Dopo aver perso il primo atto al tie-break proprio in terra veneta ed essere crollate con un secco 3-0 tra le mura amiche dell’Allianz Cloud, le meneghine si sono rimboccate le maniche e hanno confezionato una prestazione di notevole spessore tecnico che ha permesso di accorciare le distanze sul 2-1: si tornerà in campo mercoledì 22 aprile (ore 20.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Milano riapre la Finale Scudetto! Egonu straripante, Conegliano blocca la festa: si va a gara-4

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