Conegliano ha vinto la prima partita della finale scudetto di pallavolo femminile, battendo Milano al tie-break con il punteggio di 3-2 (25-20; 25-27; 20-25; 27-25; 15-13). La gara è stata molto combattuta, con due set vinti da entrambe le squadre e un finale deciso solo negli ultimi scambi. Durante l’incontro sono emersi i duelli tra le giocatrici Haak e Egonu.

Conegliano ha sconfitto Milano per 3-2 (25-20; 25-27; 20-25; 27-25; 15-13) nella pirotecnica gara-1 che ha aperto la finale scudetto di volley femminile. Sotto per 0-1 e 1-2, sotto per 5-8 nel tie-break, le Campionesse d’Europa hanno sempre saputo rimontare e sono riuscite a fare festa di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, portandosi così in vantaggio nella serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre conquista il tricolore). La corazzata veneta sta inseguendo l’ottavo scudetto consecutivo e oggi ha mosso il primo passo, riuscendo ad arginare la verve delle meneghine (a caccia della prima gloria), andate vicinissime al colpaccio ma poi crollate sul più bello.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Conegliano riemerge dal baratro, ribalta Milano al tie-break e indirizza la finale scudetto: gran duello Haak-Egonu

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