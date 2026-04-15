Conegliano ha vinto contro Milano con un punteggio di 3-0 nella gara-2 della finale scudetto di volley femminile, con i set terminati 25-21, 25-19 e 25-18. La vittoria permette alle Pantere di condurre la serie al meglio delle cinque partite per 2-0. La fase finale si avvicina a una svolta decisiva, con un solo successo ancora necessario per ottenere l’ottavo titolo consecutivo. Nella partita è stato battuto anche Egonu da Haak.

Conegliano ha sconfitto Milano con un netto 3-0 (25-21; 25-19; 25-18) nella gara-2 della finale scudetto di volley femminile e si è così portata in vantaggio per 2-0 nella serie al meglio delle cinque partite: le Pantere sono a un solo successo dalla conquista dell’ottavo tricolore consecutivo. Dopo un primo atto molto lottato e deciso soltanto al tie-break davanti al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, le Campionesse d’Italia hanno tramortito le meneghine in una partita a senso unico andata in scena all’Allianz Cloud. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno preso in mano il pallino del gioco nelle fasi calde dei tre set e sono poi sempre riuscite a piazzare la zampata decisiva nel momento più importante, meritandosi un’affermazione mai stata in discussione e arrivata dopo appena ottanta minuti di gioco.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Conegliano travolge Milano, la finale scudetto prende la piega decisiva? Haak batte Egonu

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