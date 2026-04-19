Milano-Mortara Servizio migliorato

Da oggi, il servizio ferroviario tra Milano e Mortara è stato potenziato, offrendo tempi di percorrenza più rapidi e frequenze maggiori durante le ore di punta. Le modifiche sono state comunicate ufficialmente e riguardano sia le corse mattutine che quelle serali, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei pendolari. La decisione si basa su dati di traffico e richieste degli utenti raccolti negli ultimi mesi.

Una voce autorevole e ascoltata di coloro che, ogni giorno, utilizzano il servizio. È l’associazione MiMoAl che raggruppa i pendolari della linea ferroviaria Milano-Mortara, la più utilizzata del territorio e in assoluto una delle più importanti della regione che come ogni ogni anno ha presentato il bilancio della sua attività. Il punto d’orgoglio dell’associazione, presieduta da Franco Aggio (nella foto), è che la proposta del raddoppio selettivo della tratta, tra Albairate (Milano) e Mortara, sottovalutata da Ferrovie e dalla politica, oggi è più che mai d’attualità. "Da tempo – spiega Aggio – sosteniamo che quella soluzione sia in grado di generare il maggiore risparmio a fronte di chiarissimi vantaggi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano-Mortara. Servizio migliorato Notizie correlate Milano-Mortara. Chiesto un confronto con la RegioneVIGEVANO (Pavia) Un incontro in Comune per guardare al futuro della linea ferroviaria Milano-Mortara. Milano, auto speronata da un treno sulla linea Mortara-RogoredoUn treno della linea Mortara-Rogoredo ha speronato un’auto con a bordo due anziani nel pomeriggio di oggi, alle 17, ad Abbiategrasso, in provincia di... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Milano-Mortara. Servizio migliorato. Milano-Mortara. Servizio miglioratoUna voce autorevole e ascoltata di coloro che, ogni giorno, utilizzano il servizio. È l’associazione MiMoAl che raggruppa ... ilgiorno.it Trasporti. Scurati: Milano-Mortara, miglioramenti sui guasti ma servono interventi strutturali e tempi certiLa risposta dell'assessore Lucente alla mia interrogazione sulla linea Milano-Mortara entra finalmente nel merito dei problemi e conferma un dato: qualcosa sta migliorando, ma non basta. Lo dichiara ... ticinonotizie.it