milano auto speronata da un treno sulla linea mortara rogoredo

Un treno della linea Mortara-Rogoredo ha speronato un’auto con due anziani a bordo, causando danni alla vettura e all’ostacolo sui binari. L’incidente si è verificato nel pomeriggio ad Abbiategrasso, quando il treno stava transitando in prossimità di un passaggio a livello. I due anziani sono rimasti illesi, ma il veicolo è stato completamente distrutto. La linea ferroviaria è stata temporaneamente interrotta per permettere i rilievi.

Un treno della linea Mortara-Rogoredo ha speronato un’auto con a bordo due anziani nel pomeriggio di oggi, alle 17, ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. A bordo del convoglio viaggiavano circa trecento passeggeri. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. L’impatto e l’intervento dei soccorsi. Nonostante l’impatto tra il convoglio ferroviario e l’auto, rimasta bloccata sui binari dopo la chiusura del passaggio a livello, non si registrano feriti. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco del comando di Milano, il mancato bilancio di feriti sarebbe legato alla bassa velocità con cui il treno stava transitando in quel momento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Abbiategrasso, incidente tra auto e treno al passaggio a livello: interrotta la linea Mortara-RogoredoUn incidente tra auto e treno avviene ad Abbiategrasso, causando l’interruzione della linea Mortara-Rogoredo.

Alessandria-Mortara-Milano, la giornata disastrosa: puntuale solo un treno su quattroIl giovedì 8 gennaio, sulla linea Alessandria-Mortara-Milano, si è verificato un grave disservizio: solo il 25% delle corse programmate è stato effettuato, mentre il resto è stato cancellato o ha subito ritardi significativi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Scontro treno-auto nel Milanese, nessun ferito ma linea interrotta.

Automedica di Areu viene speronata e finisce in un canale a Orzinuovi: ferita l’autista 53enneUn’autista soccorritrice di Areu di 53 anni è stata trasportata in ospedale dopo essere rimasta coinvolta in un incidente a Orzinuovi (Brescia). La sua automedica è stata speronata da un altro veicolo ... fanpage.it

#milano, #abbiategrasso, #vigevano, #mortara, «si impegni con noi per il raddoppio della linea, rimandato ancora una volta» - facebook.com facebook