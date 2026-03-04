Milano-Mortara Chiesto un confronto con la Regione

A Vigevano, in provincia di Pavia, è stato richiesto un incontro con la Regione per discutere del futuro della linea ferroviaria Milano-Mortara. L’iniziativa è stata annunciata dal Comune, che ha deciso di chiedere un confronto diretto sulla gestione e sugli sviluppi della tratta ferroviaria. Nessuna data è ancora stata fissata per l’incontro.

VIGEVANO (Pavia) Un incontro in Comune per guardare al futuro della linea ferroviaria Milano-Mortara. Lo ha chiesto il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, all'assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Franco Lucente. "All'incontro inviteremo la stampa e anche i rappresentanti dell'associazione dei pendolari MiMoAl – dice il primo cittadino ducale –. L'idea non è tanto fare il punto sulla situazione, che è precaria ed è cosa nota, quanto piuttosto avere un chiarimento su quelle che saranno le prospettive, magari operando per migliorare il quadro dopo l'attestamento del capolinea a Rogoredo e fare anche il punto sulla questione raddoppio che, pur nella sua complessità, non possiamo dimenticare.