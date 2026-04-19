Milano l’ex Miss Italia è perseguitata | l’uomo in hotel la molesta

Un episodio che coinvolge un’ex Miss Italia e un uomo che l’ha molestata in un hotel sta attirando l’attenzione. La donna ha raccontato di aver subito avances indesiderate durante un soggiorno, portando alla luce una situazione di molestia. La dinamica ha portato a un’indagine da parte delle autorità, che hanno avviato accertamenti sulla vicenda. La testimonianza dell’ex modella ha suscitato reazioni pubbliche e un’attenzione crescente sul tema delle molestie in ambito alberghiero.

L’episodio scosso dalla testimonianza di Francesca Bergesio, ex Miss Italia, mette in luce una vulnerabilità inquietante che ha colpito la giovane modello mercoledì sera a Milano, quando è stata bersagliata da un uomo sconosciuto prima di subire una telefonata molesta all’interno della sua camera d’albergo. La ventiduenne, nata nel 2004 e studentessa di Cervere, ha utilizzato i social per raccontare l’accaduto avvenuto in una struttura ricettiva di alto livello della metropoli lombarda. Dall’osservazione insistente al contatto telefonico nella stanza. Tutto è iniziato mercoledì sera fuori dalle porte di un hotel cinque stelle nel centro di Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, l’ex Miss Italia è perseguitata: l’uomo in hotel la molesta Notizie correlate L’ex Miss Italia Francesca Bergesio: “Un uomo mi ha molestata in hotel a Milano, ragazze state attente”Milano, 18 aprile 2026 – Il racconto arriva tramite un video su Tik Tok e il messaggio è forte e chiaro. Leggi anche: ‘Nessun insulto, parlo di me’: Ditonellapiaga replica alla diffida di Miss Italia sul brano ‘Miss Italia’ Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’ex Miss Italia Francesca Bergesio: Un uomo mi ha molestata in hotel a Milano, ragazze state attente; L'ex Miss Italia Francesca Bergesio denuncia: Io infastidita da un uomo in hotel, ragazze state attente; L'ex miss Italia Francesca Bergesio: Infastidita da un uomo in hotel, ragazze questo mondo fa schifo; Buongiorno, piccola: l’incubo in hotel dell’ex Miss Italia Francesca Bergesio (VIDEO). L’ex Miss Italia Francesca Bergesio denuncia: Un uomo mi ha molestata in hotel a Milano, ragazze state attenteLo spiacevole episodio è avvenuto in un albergo a 5 stelle del capoluogo lombardo. La ragazza, eletta come donna più bella del paese nel 2023, ha ricevuto più volte delle chiamate in camera: Non so d ... ilgiorno.it L'ex Miss Italia Francesca Bergesio denuncia: «Io infastidita da un uomo in hotel, ragazze state attente»È successo in un hotel 5 stelle a Milano. L’uomo l’ha chiamata più volte nella camera dell’albergo ... torino.corriere.it la Repubblica. . Un uomo “in giacca e cravatta” all’uscita dell’albergo la fissa con insistenza, ma soprattutto, il mattino dopo, le telefona in camera. Affida il suo sfogo a un video diffuso sui social Francesca Bergesio, ex Miss Italia 2023. E racconta delle fastidios facebook Ditonellapiaga ottiene il via libero al titolo Miss Italia per il suo album. Patrizia Mirigliani annuncia ricorso: la battaglia legale continua x.com