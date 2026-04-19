Milano ladro col disturbatore di frequenze fermato dalla polizia

Un uomo di 29 anni proveniente da Cuba è stato arrestato in viale Piave a Milano dalla polizia. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di un disturbatore di frequenze, uno strumento che può interferire con dispositivi elettronici. L’uomo è stato condotto in commissariato e ora si trova a disposizione delle autorità. La vicenda è stata segnalata dalle forze dell’ordine, che stanno proseguendo le indagini.

Un ventinovenne cubano è stato fermato in viale Piave: dotato di un disturbatore di frequenze apriva le portiere ed entrava nei veicoli per rubare quel che poteva trovare.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, ladro col disturbatore di frequenze fermato dalla polizia Notizie correlate Un disturbatore di frequenze in auto per realizzare dei furti: la scopertaUn intervento dei carabinieri della Stazione di Cervaro, in provincia di Frosinone, potrebbe aver evitato un nuovo raid criminale nel Cassinate,... Catania, ladro sorpreso a smontare corrimano in ottone: fermato dalla PoliziaABBONATI A DAYITALIANEWS Tentato furto in un palazzo storico di via Etnea Un uomo è stato colto in flagrante mentre smontava un corrimano in ottone...