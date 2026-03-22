Catania ladro sorpreso a smontare corrimano in ottone | fermato dalla Polizia

A Catania, una persona è stata fermata dalla Polizia mentre tentava di smontare un corrimano in ottone all’interno di un palazzo storico in via Etnea. L’uomo è stato sorpreso sul fatto mentre cercava di asportare i pezzi, probabilmente con l’obiettivo di rivenderli sul mercato nero. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il furto e messo fine all’azione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tentato furto in un palazzo storico di via Etnea. Un uomo è stato colto in flagrante mentre smontava un corrimano in ottone all’interno di un edificio storico situato in via Etnea, con l’intento di rivenderne i pezzi sul mercato nero e ottenere un guadagno illecito. Il piano, tuttavia, è stato interrotto grazie al rapido intervento della Polizia di Stato. Il controllo e l’intervento degli agenti. Appena uscito dallo stabile, il sospettato – un 43enne catanese con precedenti penali – è stato fermato dagli agenti del Commissariato “Borgo Ognina”, impegnati in un servizio di pattugliamento mirato a contrastare fenomeni diffusi di illegalità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, ladro sorpreso a smontare corrimano in ottone: fermato dalla Polizia Articoli correlati Piscinola, sorpreso a smontare auto rubata a Giugliano: arrestato 46enne dalla PoliziaSorpreso mentre smontava pezzi di un’auto rubata a Giugliano, un uomo di 46 anni, napoletano e già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in... Piscinola: sorpreso a smontare un’auto rubata. Tratto in arresto dalla Polizia di StatoTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Aggiornamenti e notizie su Catania ladro sorpreso a smontare... Discussioni sull' argomento Tenta di rubare dei pacchi da un furgone in sosta, ladro 43enne arrestato; Rubava pacchi da un furgone del corriere, sorpreso dai carabinieri un 43enne catanese; Evade dai domiciliari per svaligiare un appartamento, 36enne arrestato dalla polizia; Catania, 36enne evade dai domiciliari e tenta furto in un appartamento: arrestato. El Churro stende i locali a 50'' dalla fine. Foxes a -3 dalla capolista Catania #Eboli facebook Pallavolo A2M – Catania se batte Porto Viro torna in corsa per i play off x.com