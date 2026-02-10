I carabinieri di Cervaro hanno scoperto un uomo che usava un disturbatore di frequenze in auto per tentare furti. L’intervento ha impedito un possibile colpo nel territorio del Cassinate, già colpito da vari reati. La vicenda è ancora sotto indagine.

Un intervento dei carabinieri della Stazione di Cervaro, in provincia di Frosinone, potrebbe aver evitato un nuovo raid criminale nel Cassinate, territorio già segnato dai reati predatori. Nella serata del 4 febbraio, durante un servizio straordinario di controllo del territorio, i militari hanno intercettato lungo la via Provinciale di San Vittore del Lazio un’autovettura con targa estera che si aggirava in modo sospetto in zone isolate. A bordo viaggiavano tre cittadini di origine georgiana, di età compresa tra i 19 e i 36 anni, domiciliati a Napoli e già noti alle forze dell’ordine. Una perquisizione accurata del veicolo ha permesso di rinvenire un vero e proprio kit da furto, composto da un dispositivo jammer, utile a neutralizzare sistemi di allarme e chiusure elettroniche, e numerosi arnesi da scasso pronti all’uso.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Cervaro Stazione

Negli ultimi tempi, i parcheggi esterni dei centri commerciali di Mestre sono teatro di un aumento di furti auto, spesso orchestrati da ladri che utilizzano jammer, disturbatori di frequenza, per impedire ai proprietari di bloccare le portiere e facilitare il colpo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cervaro Stazione

Argomenti discussi: Un disturbatore di frequenze in auto per realizzare dei furti: la scoperta; San Vittore del Lazio, in auto con jammer e arnesi da scasso: bloccata la banda in trasferta; Brescia: frode fiscale per 76 milioni di euro, 9 indagati; Foggia: intercettato e bloccato drone diretto al carcere. Recuperato un pacco con droga e telefoni cellulari.

Droga, munizioni e un disturbatore di frequenze in casa a Baronissi: 34enne nei guaiTrovato in possesso di droga, munizioni e anche un disturbatore di frequenze utilizzato, solitamente, per il furto di veicoli. È stato allontanato dal suo comune di residenza, con provvedimento del ... ilmattino.it

Furto in auto con disturbatore di frequenza a Milano: ladri ripresi in pieno giorno [VIDEO]Utilizzando la tecnica del jammer, ovvero il disturbatore di frequenza, due malintenzionati hanno tentato di rubare all’interno di un’auto in pieno giorno a Milano. Le immagini del tentato furto, ... motorionline.com

L’aeromobile è stato colpito dalla scarica di un jammer, strumento disturbatore di frequenze, perdendo il pacco che trasportava facebook