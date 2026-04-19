A Milano si avvicina un evento organizzato dalla Lega che coinvolge un summit dedicato ai rimpatri. La manifestazione si terrà in piazza Duomo domenica 19 aprile 2026, con un presidio pubblico previsto nello stesso giorno. La presenza di questa iniziativa si inserisce nel contesto delle attività politiche del partito nel capoluogo lombardo.

Milano si prepara ad accogliere il Remigration Summit organizzato dalla Lega, con un importante presidio in piazza Duomo previsto per la giornata di domenica 19 aprile 2026. Il movimento ha dato il via alle attività con un corteo partito da Porta Venezia, dove i sostenitori del Carroccio hanno avanzato intonando i canti tradizionali del partito verso la destinazione finale, momento in cui avrà inizio l’evento ufficiale. Le posizioni della Lega sul tema dei rimpatri. In vista del raduno dei Patrioti, la vicesegretaria della Lega, Sardone, ha affrontato pubblicamente la questione semantica e politica che caratterizza l’incontro. Secondo quanto riferito, non vi è alcuna esitazione nell’utilizzare il termine remigrazione, spiegando che il concetto deriva dal termine inglese remigration e identifica i processi di rimpatrio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, la Lega sfida la sinistra: sbarca in Duomo il summit rimpatri

Notizie correlate

Remigration summit in Duomo, scontro a Milano. La Lega attacca Buscemi (Pd): "Fascismo rosso". Bagarre in aulaÈ polemica sull'ordine del giorno depositato da Elena Buscemi (Pd), presidente del consiglio comunale di Milano, per chiedere al prefetto e al...

Milano blindata per il Remigration Summit della Lega: attesa in piazza Duomo"Non ho paura a usare il termine remigrazione, che viene da remigration che vuol dire rimpatri.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Salvini sfida il 25 aprile. Milano prepara la risposta; La sfida della Lega parte da Milano: I padovani chiedono sicurezza e risposte vere; Milano, la sfida di Salvini: una piazza più larga tra identità e caro vita; La Lega e la sfida in Consiglio comunale sul Remigration Summit: Minacce contro di noi.

La sfida della Lega parte da Milano: «I padovani chiedono sicurezza e risposte vere»Sabato 18 aprile, il Carroccio scenderà in piazza Duomo per il raduno dei Patrioti europei. Federica Pietrogrande, segretaria cittadina della Lega a Padova, rilancia i temi economici e attacca sul fro ... padovaoggi.it

La Lega torna in piazza a Milano contro la Ue, protesta la sinistraLa Lega torna in piazza a Milano insieme ai Patrioti europei con l'intenzione di scagliarsi contro l'Europa sorda se non nemica, come l'ha definita il segretario Matteo Salvini. (ANSA) ... ansa.it

La Milano Migrante è un fiume in piena! Accerchiamo la Lega, riprendiamoci la città! facebook

#Milano, Remigration Summit in Piazza Duomo: "Padroni a casa nostra" x.com