Milano si prepara ad accogliere il Remigration Summit organizzato dalla Lega in piazza Duomo. Il corteo dei sostenitori del partito è partito da Porta Venezia, con cori tradizionali, e si dirige verso la piazza centrale della città, dove si terrà l’evento. La zona è stata messa sotto stretta sorveglianza dalle forze dell’ordine. La manifestazione coinvolge manifestanti e partecipanti attesi per tutta la giornata.

"Non ho paura a usare il termine remigrazione, che viene da remigration che vuol dire rimpatri. Ci sono tanti immigrati per bene che si sono integrati e hanno le scatole piene dell'immigrazione irregolare". Così la vicesegretaria della Lega Silvia Sardone prima del raduno dei Patrioti a Milano. "È stata la sinistra a decidere come si dovesse chiamare la manifestazione, dove doveva essere fatta e quale strada dovevamo fare visto che questa per loro è solo quella del 25 aprile - ha aggiunto in relazione al percorso scelto dalla Lega per il corteo prima del raduno -. Hanno deciso i temi che dovevamo trattare ma noi siamo in democrazia".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano blindata per il Remigration Summit della Lega: attesa in piazza Duomo

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