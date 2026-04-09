Remigration summit in Duomo scontro a Milano La Lega attacca Buscemi Pd | Fascismo rosso Bagarre in aula

A Milano si è svolto un summit sulla remigrazione presso il Duomo, che ha portato a un acceso scontro politico in città. La Lega ha criticato l'iniziativa, accusando un rappresentante del PD di rappresentare un fascismo rosso. La discussione si è concentrata sull’ordine del giorno presentato dalla presidente del consiglio comunale, che chiedeva al prefetto e al questore di valutare l’autorizzazione a una manifestazione prevista per il 18 aprile, organizzata dalla stessa Lega e a cui parteciperanno vari partiti europei.

È polemica sull'ordine del giorno depositato da Elena Buscemi (Pd), presidente del consiglio comunale di Milano, per chiedere al prefetto e al questore di riflettere se autorizzare la manifestazione del 18 aprile in piazza Duomo organizzata dalla Lega, a cui parteciperanno diversi partiti europei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Scontro sul Remigration Summit. Buscemi: manifestazione da vietareContro il Remigration Summit, organizzato dal gruppo europeo dei Patrioti e in programma il prossimo 18 aprile in Piazza Duomo, scende in campo la... Leggi anche: Remigration Summit in piazza Duomo il 18 aprile. Scatta la contro-mobilitazione: “Milano è grande perché casa di tutti” Temi più discussi: Remigrazione in Duomo, scoppia il caso a Milano: Manifestazione contro la Costituzione, va vietata; Remigration Summit in piazza Duomo il 18 aprile. Scatta la contro-mobilitazione: Milano è grande perché casa di tutti; Remigration Summit, dal Consiglio comunale un documento per dire no al raduno; Milano, il Remigration summit che imbarazza il centrodestra. Fratelli d'Italia in silenzio, l'affondo di Giovanati (FI): È un attacco alla città. Milano, si riaccende lo scontro politico sul Remigration Summit in Duomo. Il Pd: Incompatibile con la città. Centrodestra divisoRemigration Summit il 18 aprile in piazza Duomo, Elena Buscemi deposita un ordine del giorno con cui si chiede al Comune di dichiarare l'evento incompatibile con l'identità civile e democratica dell ... affaritaliani.it Buscemi chiede stop al Remigration Summit in piazza DuomoLa proposta di Elena Buscemi accende lo scontro politico sulla manifestazione pro rimpatri; reazioni e controiniziative spiegate ... notizie.it Remigration Summit a #Milano, Forza Italia risponde con un contro-evento: “La città non merita xenofobia e razzismo” Il 18 aprile, stesso giorno del Summit, Forza Italia organizza un incontro dedicato alle seconde generazioni. E sulla Lega: "Fanno gli influenc - facebook.com facebook IL REMIGRATION SUMMIT DELLA LEGA DEL 18 APRILE A MILANO IMBARAZZA LA DESTRA. Noi di Futuro nazionale, invece, non abbiamo alcun imbarazzo a sostenere gli interessi degli italiani. Siamo l'unica destra orgogliosa e fiera di fare la destra. x.com