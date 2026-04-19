Milano celebra il centenario della Chinatown di via Sarpi con eventi speciali durante la Design Week del 2026. Per questa occasione, il quartiere si trasforma in un laboratorio di sperimentazione, dove la tradizione locale si combina con le nuove tendenze del design internazionale. La manifestazione coinvolge artisti e designer provenienti da diversi paesi, con installazioni e progetti che riflettono il percorso di questa comunità nel corso degli ultimi cento anni.

La Chinatown di Milano compie un secolo di storia e, in occasione della Design Week 2026, trasforma il quartiere di via Sarpi in un laboratorio di integrazione tra tradizione locale e innovazione globale. Il progetto, che punta sulla cooperazione tra la comunità cinese e la città, sposta l’asse del design verso una dimensione di gestione urbana condivisa e sviluppo tecnologico. Un nuovo paradigma di convivenza tra cultura e design. Il concetto guida di questa edizione è Do it better. Together!, un’evoluzione rispetto al precedente obiettivo di migliorare la quotidianità focalizzato su una dimensione collettiva. La celebrazione del centenario della comunità cinese non si limita a una ricorrenza storica, ma si traduce in un’alleanza strategica che coinvolge design, commercio, innovazione e pratiche di cura del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, la Chinatown celebra 100 anni con il design del futuro

Notizie correlate

Chinatown compie cent’anni. Apre un dialogo con il design fra storia, cultura e tecnologiaSe nell’aprile dello scorso anno era stato lanciato per Zona Sarpi il claim “Do it better”, con l’obiettivo di promuovere progetti capaci di...

Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026