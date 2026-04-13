A Palazzo dei Leoni il secondo seminario su sostenibilità e innovazione amministrativa

A Palazzo dei Leoni si è svolto il secondo seminario dedicato a sostenibilità e innovazione amministrativa, nell’ambito di un percorso formativo promosso dalla Città Metropolitana di Messina. L’evento, rivolto alle amministrazioni locali, ha affrontato temi legati allo sviluppo sostenibile e alle strategie di innovazione nel settore pubblico. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e professionisti del settore, con l’obiettivo di approfondire pratiche e strumenti utili per migliorare l’efficienza delle attività amministrative.

Secondo appuntamento del percorso formativo dedicato allo sviluppo sostenibile nelle amministrazioni locali, promosso dalla Città Metropolitana di Messina. Si svolgerà domani, lunedì 14 aprile, dalle 9 alle 13, al Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni.L’iniziativa rientra nel progetto.🔗 Leggi su Messinatoday.it Sviluppo sostenibile nelle amministrazioni locali: secondo incontro formativo a Palazzo dei LeoniDomani, 14 aprile, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, al Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, si terrà il secondo appuntamento del percorso... Architettura e innovazione: seminario dell'Oappc Lecce su nuove tecnologieIl patrimonio architettonico salentino alla luce delle più moderne frontiere della tecnologia: è il fil rouge che caratterizzerà, venerdì prossimo 23...